В Армении не скрывают своей радости по поводу того, что заявка на регистрацию балабана как азербайджано-турецкого культурного элемента и общечеловеческого достояния выпала из повестки 17–го заседания межправительственного комитета по сохранению нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2021 году, и не включена в повестку 18–го заседания, намеченного на 2022 год.

Так, в беседе с «Sputnik Армения», главный специалист департамента культурного наследия и народных ремесел Министерства образования и науки Армении Наира Киличян отметила, что балабан звучит не как дудук, зарегистрированный в ЮНЕСКО еще в 2008 году.

По ее словам, «армянский» дудук является признанным во всем мире инструментом. При этом никого не смущает факт того, что якобы армянский музыкальный инструмент признан в мире под тюркским названием. Ведь о том, что слово «дудук» в армянском языке является заимствованным тюркизмом, отмечал известный лингвист Грачья Ачарян.

Само слово «дудук» в тюркских языках является общим названием части духовых инструментов. А выдаваемый армянскими плагиаторами за дудук инструмент имеет другое название – балабан. Согласно азербайджанскому музыковеду Кубаду Касимову, на территории Мингячевира был обнаружен духовой музыкальный инструмент, сделанный на кости, относящийся к I веку до н. э., который является прототипом современного балабана. Этот инструмент упоминается в огузском эпосе «Китаби-Деде Горгуд», а также произведениях классиков азербайджанской литературы.

Утверждения армянских плагиаторов о том, что дудук под названием «циранапох» упоминал ещё армянский историк Мовсес Хоренаци, не выдерживает никакой критики. К тому же многие ученые ставят под большое сомнение не только биографию самого Хоренаци, но соответствия описанных в его книге «История Армении» событий реальным историческим фактам.

Однако, несмотря на эти факты, горе-плагиаторы считают, что дудук принадлежит им, забывая о том, что армянский народ с «тысячелетней историей» не имеет своих музыкальных традиций, песен и инструментов, которые наглым образом были присвоены у соседей.

Под конец, видимо рассчитывая показать «никчемность» усилий Азербайджана, корреспондент «Sputnik Армения» задает Киличян вопрос — не проигрывает ли Армения Азербайджану в вопросах культурного признания.

На что Киличян отмечает, что «однозначно могу сказать, что Армения тут явно побеждает, поскольку, как правило, заявки с азербайджанской стороны следовали за нашими». Продолжая свою мысль, она отмечает, что отсюда можно сделать вывод, что «обычно за успехами Армении следуют посягательства соседних стран».

О том, почему же заявки Азербайджана следуют за армянскими, нетрудно догадаться. Подавая заявки в ЮНЕСКО, Армения посягает на историко-культурное наследие Азербайджана, пытаясь выдать образцы азербайджанской культуры за свои, что вызывает ответную реакцию со стороны Баку.

Горе-фальсификаторы неспроста прикрепляют к лавашу, долме, кюфте, бозбаш и пахлаве слово «армянский». Тем самым они внедряют в сознание окружающих постулат о «величии» своего народа и оправдывают территориальные претензии к соседям. Дескать, армяне жили на этих территориях испокон веков, а в качестве доказательства приводят долму и лаваш. А дальше пускаются в разговоры о том, что для приготовления этих блюд необходимо развитое сельское хозяйство.

В свою очередь это один из основных и важнейших элементов цивилизации, что подразумевает у народа не только наличие оседлости, но также государственности и высокого культурного развития. А дальше окружающих подводят к сакраментальной для армян мысли об их уникальности и великом вкладе в развитие человеческой цивилизации. Но их «аргументы» разбиваются в пух и прах…