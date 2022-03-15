На президентских выборах в Туркменистане 12 марта из 3.460.080 общего количества зарегистрированных избирателей проголосовало 3.362.052, что составило 97,17%.

Об этом сообщает Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

В выборах, проведенных на демократических принципах всего конкурировало 9 кандидатов.

И так, по итогам голосования:

— директор финансово-экономической специализированной средней школы Лебапского велаята Перхат Гуванчгулыевич Бегенджов набрал 2,02%;

— заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов 7,22%;

— Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов 72,97%;

— главный врач санатория «Awaza» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутат Меджлиса Туркменистана Бердимаммет Ханмамедович Курбанов 2,22%;

— директор хозяйственного общества «Wepaly gurluşyk» Мередов Бабамурат Тиркешович 1,08%;

— проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Какабаевич Нуннаев 11,09%;

— председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Максат Мырадович Одешов 1,15%;

— начальник Санитарно-эпидемиологической службы этрапа Бабадайхан Ахалского велаята Максатмурад Аширгельдыевич Овезгельдыев 1,16%;

— директор Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Туркменского государственного энергетического института Какагельды Атаджанович Сарыев 1,09% голосов.

«В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов набравший 72,97% голосов избирателей признан избранным Президентом Туркменистана», — говорится в сообщении ЦИК Туркменистана.