ЦИК отменил результаты по двум избирательным участкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня рассмотрела обращение кандидата в депутаты от Уджарского избирательного округа №91 Абиля Мамедова в связи с парламентскими выборами от 9 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

А.Мухтарова сообщила, что в обращении говорится о нарушениях в нескольких участках этого округа: «На основе обращения комиссия провела всестороннее обращение».

На заседании было решено отменить результаты голосования на участках №18 и №38.

| 2020-02-21T17:05:39+00:00 21 февраля 2020, 18:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss