ЦИК отменил результаты по двум избирательным участкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня рассмотрела обращение кандидата в депутаты от Уджарского избирательного округа №91 Абиля Мамедова в связи с парламентскими выборами от 9 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

А.Мухтарова сообщила, что в обращении говорится о нарушениях в нескольких участках этого округа: «На основе обращения комиссия провела всестороннее обращение».

На заседании было решено отменить результаты голосования на участках №18 и №38.