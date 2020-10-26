ЦИК Кыргызстана обжалует решение об отмене парламентских выборов 20 декабря

ЦИК Кыргызстана намерен обжаловать решение об отмене парламентских выборов 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома.
«ЦИК намерен обжаловать это решение. Уже готовятся необходимые документы», — заявил представитель пресс-службы.
Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов 21 октября определила дату повторных выборов в парламент страны на 20 декабря. Однако впоследствии парламент Кыргызстана одобрил законопроект об отложении выборов на несколько месяцев — до проведения конституционной реформы. В законопроекте отмечается, что выборы депутатов должны быть проведены не позднее 1 июня 2021 года. Этот закон подписал и и.о. президента республики Садыр Жапаров.
Впоследствии решение о назначении выборов на 20 декабря было отменено и административным судом Кыргызстана.
5 октября в стране вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.