ЦИК Кыргызстана обжалует решение об отмене парламентских выборов 20 декабря

«ЦИК намерен обжаловать это решение. Уже готовятся необходимые документы», — заявил представитель пресс-службы.

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов 21 октября определила дату повторных выборов в парламент страны на 20 декабря. Однако впоследствии парламент Кыргызстана одобрил законопроект об отложении выборов на несколько месяцев — до проведения конституционной реформы. В законопроекте отмечается, что выборы депутатов должны быть проведены не позднее 1 июня 2021 года. Этот закон подписал и и.о. президента республики Садыр Жапаров.

Впоследствии решение о назначении выборов на 20 декабря было отменено и административным судом Кыргызстана.

5 октября в стране вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков , по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.