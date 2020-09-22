Церемония вручения Нобелевских премий пройдет в онлайн-режиме

Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

«Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами», — говорится в сообщении.

Традиционная церемония вручения премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получают награды из рук короля Швеции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп надеется получить Нобелевскую премию, так как считает, что остановил боевые столкновения между Сербией и Косово, которые прекратились еще в 1999 году. (gazeta.ru)

| 2020-09-22T18:54:40+04:00 22 сентября 2020, 20:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss