Церемония вручения Нобелевских премий пройдет в онлайн-режиме

Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

«Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами», — говорится в сообщении.

Традиционная церемония вручения премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получают награды из рук короля Швеции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп надеется получить Нобелевскую премию, так как считает, что остановил боевые столкновения между Сербией и Косово, которые прекратились еще в 1999 году. (gazeta.ru)