Церемония Крестного пути в Ватикане прошла на пустой площади

На сей раз церемония Via Crucis вновь прошла на пустой площади перед главным католическим храмом мира, по которой крест пронесла небольшая группа детей в сопровождении монахинь и воспитательниц с факелами в руках. Все они совершили традиционные 14 стояний Крестного пути, и во время каждого из них помимо отрывков из Евангелия были зачитаны молитвенные размышления, которые в этом году написали дети из одного из приходов Рима и скауты из итальянской области Умбрия.