Церемония Крестного пути в Ватикане прошла на пустой площади

Папа Римский Франциск второй год подряд из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 возглавил церемонию Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером понтифик отслужил в Ватиканской базилике мессу Воспоминания страстей Господних, причем проповедь на ней произнес проповедник Папского дома кардинал Раньеро Канталамесса. Согласно действовавшей последние полвека традиции, вскоре после окончания торжественного богослужения понтифик должен был отправиться к Колизею, где, согласно преданию, принимали мученическую смерть первые христиане.
Однако из-за пандемии, как и год назад, папа Франциск в девять часов вечера вышел на паперть собора Святого Петра, чтобы возглавить крестный ход, посвященный воспоминанию о страданиях и смерти Иисуса Христа.
На сей раз церемония Via Crucis вновь прошла на пустой площади перед главным католическим храмом мира, по которой крест пронесла небольшая группа детей в сопровождении монахинь и воспитательниц с факелами в руках. Все они совершили традиционные 14 стояний Крестного пути, и во время каждого из них помимо отрывков из Евангелия были зачитаны молитвенные размышления, которые в этом году написали дети из одного из приходов Рима и скауты из итальянской области Умбрия.
В этих простых и непосредственных свидетельствах нашли свое отражение печальные реалии пандемии. Кто-то из ребят рассказал о своем одиночестве в долгие месяцы локдауна, кто-то — о том, как провожал в больницу заразившегося коронавирусом дедушку, который умер через несколько дней.