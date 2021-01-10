Церемония инаугурации Байдена пройдет с усиленными мерами безопасности

В США усиливают меры безопасности для членов Конгресса, которые прибудут на церемонию инаугурации избранного президента страны Джо Байдена. Об этом сообщил порта Axios со ссылкой на внутренний документ.

Отмечается, что правоохранители Капитолия будут тесно сотрудничать со службами безопасности Вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса, Международного аэропорта Балтимора и Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана, чтобы повысить безопасность членов Конгресса во время их поездок в Вашингтон и обратно.

Ранее Трамп заявил, что не поедет на инаугурацию Байдена.

7 января Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков. (ТАСС)