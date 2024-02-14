На сцену были приглашены председатель Конституционного Суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев и судьи Конституционного суда.
Затем выступил председатель Конституционного Суда Азербайджанской Республики Ф.Абдуллаев.
Ильхам Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, принес присягу:
– Осуществляя полномочия Президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!
Затем президент принес присягу, положив руку на священный Коран:
– Положа руку на священный Коран, клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает с речью на церемонии.
***11:13
В эти минуты в Милли Меджлисе проходит церемония инаугурации президента Ильхама Алиева, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Военнослужащие Вооруженных сил под звуки торжественного марша принесли на сцену государственный флаг Азербайджанской Республики и штандарт (флаг) Президента Азербайджанской Республики.