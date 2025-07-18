Цены на нефть идут вверх в пятницу, но по итогам недели могут показать небольшую просадку: инвесторы тем временем оценивают новый жесткий пакет санкций Евросоюза против России.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,86% до $70,11 за баррель, марки WTI — подорожали на 1,04% до $68,24 за баррель.

Оба бенчмарка могут показать незначительное недельное снижение — примерно на 0,5% и 0,4% соответственно.

Инвесторы оценивают потенциальное воздействие на мировой баланс нефти 18-го раунда санкций ЕС против России, который призван еще больше ослабить нефтяную и энергетическую отрасли российской экономики.

ЕС снизит ценовой потолок транспортируемой по морю нефти из РФ, введенный странами G7, примерно до $47,6 за баррель, сказали Рейтер дипломаты.

«Ни ценовой потолок на российскую нефть, ни внесение танкеров теневого флота в санкционный список пока не подорвали нефтяной экспорт Москвы, поэтому рынок по-прежнему скептичен в отношении действенности новых санкций», — сказал Джованни Стауново из UBS.

Инвесторы ждут новостей из США о возможных дальнейших санкциях, после того как президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил ввести карательные меры против покупателей российского экспорта, если в течение 50 дней Россия не заключит соглашение о прекращении конфликта в Украине.