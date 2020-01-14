Центробанк совершенствует платежную систему

Центробанк констатировал запуск системы мгновенных платежей в non-stop режиме для юридических и физических лиц. Об этом заявил накануне председатель главного банка Эльман Рустамов.

По его словам, минувший год отметился ростом объемов безналичных операций на 41%, а система мгновенных платежей в non-stop режиме поспособствует еще большему росту и развитию данного сегмента. Кроме того, она будет удобна всем участникам — и банкам и предпринимателям, сообщил Рустамов, добавив к этому, что приоритетом ЦБА в наступившем году станет именно инвестирование в развитие платежных систем, инновации, внедрение и расширение новейших финансовых технологий, в том числе и технологии блокчейн. В довесок этому, Центробанк продолжит разработку принципов открытого банкинга.

«Это мероприятие Центробанка заслуживает положительной оценки, — сказал # банковский эксперт Акрам Гасанов. — Скажу как человек, проработавший в главном банке страны с 2001 по 2005 гг., именно в это время ЦБА построил систему межбанковских расчетов в режиме реального времени (AZIPS) и расчетно-клиринговую систему по мелким платежам (XОHKS)».

Кстати, с внедрением AZIPS появилась возможность проводить межбанковские расчёты в режиме реального времени, устранять потери средств во время расчётов. Система позволила упростить консолидацию балансовых отчётов банков, более мобильно управлять ликвидностью, осуществлять более оперативный контроль рынка и пр. После сдачи в эксплуатацию AZIPS, ставшего первым этапом стратегии создания Национальной платёжной Системы, была создана Расчётно-клиринговая система по мелким платежам – XOHKS, интегрированная в платёжные и информационные системы, уже действующие в Национальном Банке. Немногим позже в рамках исполнения Госпрограммы развития Национальной платёжной системы и расширения платёжной инфраструктуры был создан процессинговый Центр Milli Kart, причем, с ее запуском банки получили возможность в считанные секунды осуществлять услуги по переводу денежных средств как внутри страны, так и за рубежом.

Кроме того, начиная с 1997 г. был проведен ряд мероприятий по приведению систем бухгалтерского учёта банков в соответствие со стандартами международных финансовых отчётов и для местной банковской системы был разработан план счетов, уже к 2001 году внедренный во всей кредитно-финансовой системе страны. При этом была усовершенствована информационная система по оказанию коммунальных услуг на базе Централизованной системы информационных массовых платежей (KOMIS), введенной уже к 2008 году. Именно с этого времени платежи за коммунальные услуги можно производить посредством платежных карт через банкоматы, а также используя интернет услуги системы KOMIS.

«Центральный банк построил в те годы весьма продвинутую систему, и это, пожалуй, единственная сфера, где деятельность главного банка достойна всяческих похвал, — отметил собеседник. — На сегодняшний день работа Центробанка в данном направлении продолжается, запущена система мгновенных платежей. Однако мы сейчас немного запаздываем. Ведь когда Центробанк работал над этим еще 20 лет назад, специалисты из соседних стран приезжали сюда учиться нашему опыту, однако сейчас они нас уже обогнали. Дело в том, что Центробанк последние 15 лет ничего нового в этой сфере не делал, и с этой точки зрения запуск системы мгновенных платежей, безусловно, радует».