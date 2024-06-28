Республиканский Центр сейсмологической службы обратился к населению.

В обращении говорится, что сегодня утром на юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5, но у граждан нет причин для беспокойства.

В сообщении также говорится, что территория Азербайджана находится на сейсмическом регионе, южный регион страны, в основном Талышские горы, находятся в сейсмической зоне. В связи с этим в регионе периодически ощущаются землетрясения, что характерно для сейсмических зон.

«Землетрясение — это природное явление, и точного прогноза не существует. Поэтому наши граждане должны проявлять некоторую сдержанность и следить только за официальной информацией», — сообщили в Центре.