Министерство здравоохранения обратилось к гражданам в связи с риском заражения острыми респираторными инфекциями.

Как сообщает #, с соответствующим призывом выступила эксперт Минздрава, терапевт Гюнай Исмаилова.

Исмаилова отметила, что острые респираторные инфекции в основном передаются воздушно-капельным путем, и являются высокозаразными.

«Респираторные инфекции в частности распространяются в осенне-зимний период. Ослабление иммунной системы, низкое потребление фруктов и овощей могут способствовать заражению. Грипп обычно длится неделю, при более длительном периоде могут возникнуть и вторичные бактериальные инфекции. Рекомендуем гражданам сразу обращаться к врачам», — сказала она.

Представитель ведомства также рассказала о симптомах гриппа: «Основные – кашель, высокая температура, боль в горле, озноб, слабость. Инкубационный период гриппа длится 2-3 дня, а в целом болезнь протекает неделю. Если не подобрать правильное и своевременное лечение, могут возникнуть тяжелые последствия. Чтобы снизить риск заражения гриппом необходимо правильно питаться и принимать достаточное количество жидкости. Режим сна также играет важную роль в укреплении иммунной системы», — сказала она.