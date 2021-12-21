На торгах 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь превысила отметку $2000 за тысячу кубометров впервые за всю историю наблюдений, следует из данных биржи ICE.

Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 17,1% по сравнению со вчерашним значением ($1716,7), серьезно превысив значение в $2000. На 16.36 по бакинскому времени цена газа достигла рекордных $2050 за тысячу кубометров.

При этом на открытии торговой сессии стоимость фьючерсов лишь только приближалась к отметке $1800. Далее проследовало небольшое снижение до $1750, а затем цена поднялась до $1869,5 к 11.37 мск. После этого начался резкий рост. Последний раз рекордного значения цена на газ достигала 6 октября. (gazeta.ru)