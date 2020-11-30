Целебные воды и подземные кладовые золота – специалисты о перспективах развития Кяльбаджара

Деоккупация Кяльбаджарского района открывает широкие перспективы для развития целого перечня отраслей национальной экономики, уверены представители экспертного сообщества.
Ожидания упомянутых перспектив обусловлены богатством природных ресурсов этого края, его уникальной природой и плодородием почв. Район изобилует полезными ископаемыми, включая залежи золота и хрома, а также других ресурсов промышленного значения. Подземные кладовые Шорбулаг и Агъятаг содержат запасы ртути, на территории района немало залежей туфа, используемого в производстве пиленого камня. Кяльбаджар – кладовая сырья для производства строительных материалов – глины, перлита, месторождений облицовочного камня, песчано-гравийной смеси, мраморного оникса и пр.
Добыча металлов, безусловно поддержит горнодобывающую отрасль страны, а золотые рудники Кяльбаджара представляют огромное значение с учетом роста мировых цен на этот драгоценный металл. Экспорт золота, считающегося одним из трех ведущих товаров в ненефтяном секторе, будет увеличен в результате эффективного использования потенциала Зангиланского и Кяльбаджарского районов. При этом особенно выделяется туристический потенциал этих мест, сказала # заведующая кафедрой маркетинга Азербайджанского университета туризма и менеджмента, доцент Эльмира Годжаева.
По ее словам, уже в ближайшие годы ожидаются серьезные подвижки в достижении ключевой цели, направленной на развитие приоритетной сферы экономики на этих территориях, учитывая также, что Азербайджан превращается в привлекательное туристическое направление. А поскольку наиболее важным направлением стратегии поступательного развития отрасли признано сотрудничество государства и бизнеса, по этой причине данный вопрос остается в ключе решения широкого спектра задач, пересекающихся в плоскости центральной цели – эффективного использования имеющегося потенциала.
«Каждый дюйм земли этого благодатного края представляет собой широкие перспективы для развития сферы гостеприимства, — заметила собеседница. – С этой точки зрения, туристический потенциал Кяльбаджара предопределяет пути дальнейшего становления его экономики. Все здесь благоволит развитию самых различных направлений индустрии туризма – первозданная природа, географическое положение района, его богатый растительный и животный мир. Здесь имеются все возможности и благоприятные условия для организации различных туристических услуг. Туристическую привлекательность этих земель повышает также культурное наследие региона, запечатленные здесь следы далекого прошлого».
В краю уникальной природы имеются сотни минеральных источников. Здесь находится и прославившаяся на весь мир своими лечебными свойствами, вылечившая и вернувшая к жизни миллионы людей «живая вода» — Истису. Видный советский ученый-химик Е.Карстенский высоко оценил лечебные свойства Истису, которые превышают лечебную ценность источников в Карловых-Варах, и отметил, что этот лечебный кабинет прославится не только в СССР, но и во всем мире. «Чудесная природа, уникальный рельеф, источники лечебных минеральных вод — Юхары Истису, Ашагы Истису создают хорошие предпосылки для развития медицинского туризма в Кяльбаджаре», — сказал редакции экономист Рашад Гасанов, напомнив, что в советское время в поселке Истису Кяльбаджарского района имелись целых два санатория всесоюзного значения, где ежегодно отдыхали и проходили лечение десятки тысяч граждан СССР. В довесок этому, на заводе «Истису» производились сотни тысяч литров в сутки целебной минеральной воды.
«Потенциал Кяльбаджара благоприятствует формированию здесь медицинского, горного и сезонного видов туризма, — продолжил он. – Открытие магистрального коридора в Нахчыван, сопряженное с вводом в эксплуатацию железной и автомобильной дорог, может сделать регион одним из основных туристических направлений для турецких и иранских туристов. Но это, конечно же, не все перспективы использования богатого ресурсами края. Здесь находится месторождение золота Союдлу (Зод) — по данным прошлых лет запасы золота на этом месторождении составляли 112,5 тонн. Золотые месторождения Агдуздаг и Тутхун с оцененными запасами около 13 тонн, а также ртутные рудники Акятак, Левчай, Чорбулак, Камышлы и Аккая, общие запасы которых превышают 1 млн тонн. Месторождение туфы в Кисали пригодны для производства пиленого камня».
До оккупации этот район больше специализировался на сельском хозяйстве, однако рельеф Кяльбаджара подходит для животноводства. По словам собеседника, в советское время здесь производились основные сельскохозяйственные продукты — молоко (3100 тонн), мясо (1000 тонн), шерсть (86 тонн) и зерно (1000 тонн). В послевоенный период, говорит Гасанов, следует особенно поддержать формирование интенсивного земледелия и развитие здесь пищевой промышленности.