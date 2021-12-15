Житель Газахского района Яшар Аллахгулиев, тест которого на коронавирус оказался положительным, попытался незаконно проникнуть в Кяльбаджарский район.

Об этом сообщили в Гянджинской региональной группе Министерства внутренних дел Азербайджана, передает Report.



Согласно ифнормации, мужчина был задержан на комендантском посту сотрудниками Гёйгёльского районного отдела полиции.

Было установлено, что, несмотря на предписание врачей, Аллахгулиев покинул место жительства. Гражданина вернули по адресу проживания с соблюдением медицинских процедур.

По факту продолжается расследование.