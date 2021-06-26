Развитие политических связей между Баку и Бишкеком будет самым важным направлением в продвижении двухсторонних отношений для посольства Кыргызстана в Азербайджане.

Об этом Report заявил новоназначенный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

Дипломат отметил, что развитие экономических связей также стоит на повестке дня Кыргызского посольства.

“Культурно-гуманитарные отношения, безусловно, также могут стать самым перспективным направлением для нашего сотрудничества”, — добавил К.Осмоналиев.

Напомним, новоназначенный посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце.