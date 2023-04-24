Настоящий мир — это восстановление международно признанных границ Украины и безопасная родина для крымскотатарского народа на Крымском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Die Welt. Он абсолютно прав. Украина требует лишь то, на что имеет полное право. Другое дело, что в России считают иначе.

Совершенно очевидно, что она сделала ставку на гибридные вызовы, на подрыв Европы изнутри. Очевидно и то, что Россия готовится к долгой и изнурительной войне, итогом которой в представлении ее руководства должно стать вторжение российских войск в Европу, восстановление сферы влияния бывшего СССР и изменение существующего миропорядка, в котором не должно быть места свободе и демократии.

В РФ, кстати, этого и не скрывают. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев открыто призвал немцев, которые хотят напасть на Россию, готовиться к тому, что в Берлине может пройти парад. «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», написал зампред Совбеза в Twitter. НАТО должна рассматривать такие заявления как прямую угрозу суверенитету одного из своих членов. Подобные заявления нельзя воспринимать как «пустые слова». Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, она ведет войну уже 14 месяцев и в случае своей победы продолжит экспансию на Запад.

Да, после начала полномасштабного вторжения в Украину мир убедился, что никто не может быть застрахован от российской агрессии. Это обязаны понимать и в Азербайджане. Тем более, что из РФ регулярно звучат заявления, шокирующие своей ложью и цинизмом. Вот и председатель Комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в интервью РУСАРМИНФО заявил, что «Турции и Азербайджану не нравятся договоренности, которых достигли лидеры Армении, России и Азербайджана в 2020 году».

По мнению депутата, «Баку и Анкара стремятся возобновить горячую фазу карабахского конфликта, и пытаются спровоцировать армянскую сторону на ответные действия». Тут что ни слово — то ложь. Азербайджан никогда не вел захватнической войны, он всего лишь восстановил свою территориальную целостность. И под трехсторонним соглашением от 10 ноября 2020 года стоит подпись президента Азербайджана. Стало быть, это абсурд — называть то заявление не устраивающим Азербайджан.

Другое дело, что Россия сама регулярно осуществляет провокации, как информационно-политического характера, так и через РМК, временно дислоцированный на нашей территории. Можно сбиться со счету, перечисляя случаи, когда российские миротворцы осуществляли шаги, вызывающие возмущение в нашей стране. И то, что карабахские боевики устанавливают мины 2021 года выпуска, на которых взрываются наши военнослужащие — всего лишь малая часть действий РФ.

Для меня совершенно очевидно, что Россия не просто не заинтересована в окончательном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, но и будет делать все, чтобы этого не произошло. Очевидно и то, что Россия последовательно использует своих агентов влияния в ЕС, апеллируя к актуальным политическим, экономическим, культурным проблемам, касающимся стран сообщества.

Предоставление Украине западного оружия – главная проблема для России, по причине которой ее войска терпят поражения на фронте. Российская пропаганда и дипломатия прилагают огромные усилия для того, чтобы помешать новым поставкам. Ради этого Кремль использует широкий спектр рычагов влияния: псевдопацифистские организации («Польское антивоенное движение»), националистические партии («Национальный фронт» Франции), экономическую и историческую привязанность к России (Венгрия, получающая российскую нефть по доступной цене, Сербия, исторически тяготеющая к православной России).

Вышеуказанные организации, партии, страны – все они в той или иной степени против оказания помощи Украине и предоставления ей оружия. Промежуточная цель России – расшатать европейский монолит, посеять сомнения и противоречия. Это неизбежно обусловит уменьшение влияния США – сильнейшего союзника этой организации. Вопреки введенным санкциям и ограничениям, Россия сохраняет свое присутствие в Европе посредством лояльных политиков и бизнесменов – это отправная точка для масштабирования скрытых угроз, подрывающих организацию изнутри. Таков реальный расклад. Контуры будущего миропорядка куются на поле боя в Украине – если Россия получит реванш, это будет означать начало конца западной цивилизации в нынешнем ее виде.