Украинский военный самолёт в воскресенье впервые с начала войны совершил удар по цели на международно признанной территории России – в районе Белгорода. Это утверждает британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский военный источник. Официально информация не подтверждена.

Sky News отмечает, что неизвестно, какое именно вооружение применялось и, в частности, шла ли речь о ракетах, поставленных странами Запада. В конце мая стало известно, что наиболее крупные поставщики вооружений Украине, в том числе США, Великобритания и Франция, сняли часть ограничений на использование украинскими военными их оружия против целей на территории России.

По словам неназванного источника, который цитирует Sky News, в результате авиаудара был поражён командный пункт в районе Белгорода. «Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первое воздушное поражение, осуществлённое ВВС Украины по цели на территории России», – заявил источник.

Украинские самолёты, по имеющимся данным, уже неоднократно наносили удары по целям в аннексированном Крыму, используя в том числе британские ракеты Storm Shadow.

Официально ни российские, ни украинские военные не комментировали сообщение Sky News. Днём в воскресенье появилось сообщение о крупном пожаре в Белгородской области. Утверждалось, что ему предшествовали взрывы. Ряд телеграм-каналов утверждал, что мог быть поражён склад боеприпасов, российские власти заявили, что горит нежилое помещение, а Министерство обороны России выступило с утверждением, что над Белгородской областью был сбит беспилотник.

В нынешнем году ожидается начало поставок Украине истребителей F-16. Ряд стран, такие как Нидерланды и Дания, заявили, что не будут ограничивать Украину в использовании этих самолётов для ударов, в том числе по военным целям на российской территории. (svoboda.org)