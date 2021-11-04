Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил серию памятных денежных знаков с целью увековечения памяти об Отечественной войне, героев войны, а также доведения до международной общественности истории, национального и культурного наследия, флоры и фауны освобожденных от оккупации территорий страны.

Как сообщает Report, денежные знаки выпущены в обращение в связи с предстоящим 8 ноября Днем Победы.

На памятных монетах и купюрах отображены названия освобожденных от оккупации городов и районов Азербайджана, а также «Карабах — это Азербайджан!».