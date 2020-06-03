Трудовые права лиц с инвалидностью защитили… но пока только на бумаге

Найти нормальную работу нелегко и здоровым молодым людям, а людям с инвалидностью это сделать в разы сложнее. Большинство работодателей не хотят брать на вакантные места работников с ограниченными возможностями здоровья, опасаясь, что в итоге столкнутся с рядом сложностей.

Многие люди с инвалидностью могут и хотят работать, но им не предоставляют такую возможность. Чтобы защитить права этой категории граждан, в том числе их право на труд, в стране принимают законы и правила.

Так, на днях были установлены новые требования для работодателей, что нашло отражение в поправке в Кодекс об административных проступках. В Кодекс, как передает Trend, добавляется ст. 205-1 (нарушение законодательства о правах лиц с инвалидностью). Согласно ей, за нарушение законодательства о правах лиц с инвалидностью, то есть:

за допущение дискриминации за какой-либо признак инвалидности в трудовых отношениях, а также ограничение в коллективных и трудовых договорах прав лиц с инвалидностью в сравнении с другими работниками;

за отказ заключить трудовой договор по причине инвалидности и продвигать по работе, за исключением случаев, если здоровье лица с инвалидностью мешает выполнению профессиональных обязанностей, либо оно (здоровье) создает опасность для здоровья других лиц и трудовой безопасности, а также за расторжение трудового договора и перевод на другую работу (профессию, должность) без его разрешения;

за исключением случаев ликвидации предприятия, за расторжение работодателем трудового договора, заключенного с лицами с инвалидностью, независимо от срока проходящими лечение в реабилитационном учреждении или других реабилитационных субъектах;

за исключением случаев ликвидации предприятия, за расторжение работодателем трудового договора с работником, утратившим трудоспособность в результате несчастного случая на этом предприятии, либо имеющего профессиональную болезнь, в результате которой ему установлена инвалидность;

за необеспечение государственными органами и принадлежащим государству юридическим лицом выполнения Индивидуальной реабилитационной программы, составленной для медицинской, профессионально-трудовой, психолого-педагогической реабилитации и развития социальных навыков лиц с инвалидностью;

за невыделение или неорганизацию новых рабочих мест для трудоустройства работников, утративших трудоспособность в результате несчастного случая на этом производстве, или заболевших профессиональной болезнью и ставших вследствие этого инвалидами, работодатель будет оштрафован в размере от 300 до 500 манатов.

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперт по вопросам инвалидности Айдын Халилов, комментируя # данные пункты, отметил, что это правильное решение.

«Данные требования давно надо было принять, так как необходимо бороться с предотвращением дискриминации в отношении людей с инвалидностью. Как свидетельствует статистика, только 10% работоспособных граждан с инвалидностью могут получить работу. Но даже они часто работают на позициях, не соответствующих их специальности и способностям, то есть им приходится соглашаться на ту работу, которую предложат, так как выбора у них, по сути, нет», – отметил он.

Но, по словам эксперта, проблема в том, что в нашей стране довольно быстро и часто принимают различные законы, правила и устанавливают различные требования. Однако механизмы их исполнения, имплементации слабо развиты. В данном случае, возможно, мы столкнемся именно с этим. Сейчас непонятно, кто именно будет контролировать исполнение этих требований, как это будет происходить и много других вопросов, на которые нет ответа. Должен быть контролирующий орган. Также нужно проводить просветительскую работу среди лиц с инвалидностью, чтобы они знали о своих правах. Они должны знать, куда им обратиться, если столкнутся с нарушением своих прав. Необходима комплексная работа.

«Помимо наказания работодателей за неисполнение требований, необходимо принять законы, связанные с обучением и предоставлением возможности получения специальности, профессии людям с инвалидностью. Только в столичных центрах занятости сейчас обучают эту категорию граждан, есть какие-то курсы, и тех немного. Также, –говорит Халилов,– нужны поощрительные, стимулирующие работодателей льготы, в том числе налоговые. Возможно, государство могло бы оказать помощь в обустройстве рабочих мест для лиц с инвалидностью, компенсировать затраты работодателей на это. Работодатели не столько должны бояться штрафов, сколько быть заинтересованными в том, чтобы брать на работу сотрудников с инвалидностью».

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что данные требования вряд ли будут исполняться большинством работодателей. У нас действует квота на прием работников с инвалидностью, но эта квота существует только на бумаге, в реальности же работодатели ее не придерживаются. Та же судьба может ждать и новые правила. Работодатель всегда может найти причину, почему он не принял человека с инвалидностью на работу. Он может сказать, что у него уже есть другой, более подходящий на вакантную должность, кандидат и т.д. В общем, выкрутится.

Как говорит Дж.Исмаилов, многие работодатели не боятся нарушать закон и не боятся, что понесут за это ответственность. Так, за неоформление трудового соглашения полагается штраф в размере 1200 манатов, но в стране по-прежнему большие масштабы теневой экономики.

«Нужно, чтобы каждый работодатель сдавал экзамен на знание закона, и чтобы в случае несоблюдения закона он нес наказание. Немалый процент работодателей не соблюдает права работников, и речь не только о людях с инвалидностью, а обо всех. С этим надо как-то бороться, хотя сложно сказать, какие меры борьбы будут по- настоящему действенными», – отметил он.

По его мнению, если бы Министерство труда само предлагало кандидатуры людей с инвалидностью на вакантные должности, то возможно ситуация с их трудоустройством улучшилась бы. Кроме того, необходимо развивать самозанятость среди граждан этой категории, ведь тогда они не будут зависеть от чьего-то решения.