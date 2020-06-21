Трудно найти белую кошку в светлой комнате

Очередное жаркое лето, наступление которого сразу после осени стало настоящим сюрпризом для руководителей организации под названием «Южгорвода», породило неожиданную дилемму — загорать или не загорать? Коварный вирус, призрак которого ходил по миру заметнее призрака коммунизма в свое время, вроде как частично облегчил ответ на этот вопрос. Дело в том, что выезд на пляжи в условиях карантина, вызванного распространением коварного вируса, превратился почти в подвиг. Ну а где тогда загорать? Теоретически можно было на балконах квартир, если таковые имелись. Или на даче, тем кому повезло больше. Но и тут были нюансы.

Ведь, южногородцы, в своей подавляющей массе, итак были людьми смуглыми. А после принятия солнечных ванн они и вовсе могли превратиться в людей с непозволительно черным цветом кожи. Почему непозволительно? Новости нужно читать, интересоваться происходящим в мире! Наша планета, оказывается, вступила в отчаянную борьбу с расизмом. Нет, бороться с дискриминацией человека отличного от тебя цвета кожи, иной веры и национальности — дело хорошее. Но во всем нужно знать меру.

Потому, что борьба за права чернокожих в итоге может обернуться борьбой против людей белокожих. А может иметь место и беспрерывный фарс. Собственно, это уже и происходило далеко за океаном. Там, завели моду на покаяние перед «очень смуглыми парнями», как однажды назвал президента заокеанской страны премьер-министр наследницы исчезнувшей империи. И вот уже появились кадры, как светлокожие люди целуют ноги людям темнокожим, молят о прощении за века рабства. Но ладно бы только это! Крупные заокеанские бренды «Дядя Том» и «Тетушка Полли» решили изменить свои логотипы, на которых изображены темнокожие лица.

Знаменитый бренд теперь будет иметь иной облик — дядя Том и тетя Молли станут белокожими. Никогда еще борьба с расизмом не принимала столь решительный и комичный характер! Особым успехом на этом фоне, стала пользоваться новая постановка спектакля «Анна Каренина», где графиню Вронскую и саму Анну играли дамы с темным цветом кожи. Старик Толстой, наверное, в гробу кульбиты делает от такого развития событий. Повезло Хансу Кристиану Андерсену. Его Снежную Королеву, а также Кая и Герду пока никто не стал изображать темнокожими. Но то пока. Кто знает, что завтра может произойти?

Тучи, впрочем, сгустились, не только над героями классических литературных произведений. Непонятно, как теперь слушать песню «Темная ночь» в исполнении Бернеса или кого-то иного. Может, сразу переименовать ее в «Белую ночь»? Или, вот иная песня, также известная, но чаще исполняемая хором. В новых реалиях ее припев должен звучать так: «Белобровая казачка подковала мне коня». Да, признаю, звучит шокирующее и белобровую казачку даже как-то лучше себе не представлять, но что поделать, когда мир сходит с ума?!

А каково поклонникам философии Конфуция? Теперь, получается, им нужно утверждать, что великий ученый утверждал: «Трудно найти белую кошку в светлой комнате, особенно, если ее там нет». Офигевают и туристы, а также мореплаватели. Им могут заявить о существовании еще одного Белого моря, переименовав его из пока еще существующего Черного. Кстати, о море. Точнее, о морепродуктах. Черная икра тоже отменяется и будет икра белая? Ну и хлеб, соответственно, тоже будет исключительно белый. Летать — так летать, стрелять — так стрелять, глупить — так глупить.

И вот на фоне всех этих глобальных, общемировых проблем, как-то мелкой выглядела дилемма южногородцев, которые и солнцу хотели порадоваться вдоволь и не прослыть людьми, не разбирающимися в последних мировых политических тенденциях. «Загорать или не загорать — вот в чем вопрос?»,- мучились они, вольно трактуя известную шекспировскую фразу. Впрочем, их мучения казались ничтожными еще и потому, что где-то на Севере грустили белые медведи. Называть их черными, при всем уважении к текущим политическим тенденциям, как-то язык не поворачивался.