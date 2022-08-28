Трое нидерландских военных пострадали при стрельбе в городе Индианаполис штата Индиана в США, пишет NL Times.

Неизвестный открыл стрельбу у отеля Hampton Inn утром около 3:30 по местному времени (10:30 по московскому времени) в субботу, 27 августа. В этом отеле остановились бойцы нидерландского армейского корпуса войск коммандос (голландский спецназ). Как уточнили в министерстве обороны Нидерландов, пострадали трое военных, которых госпитализировали. Врачи оценивают состояние одного из них как критическое, состояние остальных стабильное.

«Инцидент произошел в свободное время военнослужащих. По делу пока никто не задержан, следствие продолжается», — добавили в ведомстве.