Война в Украине по-прежнему остается темой номер один мировых средств массовой информации и социальных сетей. Подавляющее большинство здравомыслящих людей до конца не могут осознать: как же так получилось, что брат пошел на брата. Не могут понять, как имперское мышление, хищническая страсть к захвату чужого «старшего» брата заглушила голос разума.

Непомерные амбиции путинской России больно ударили по ее самолюбию, и она не смирившись с тем, что Украина не желает идти по заданному Москвой пути, вторглась на территорию чужого государства. И никакие нормы международного права, интересы «братского» народа не остановили «царя» XXI века. Мало того, в одном из своих заявлений Владимир Путин открытым текстом пригрозил всем, кто попытается вмешаться в его «священную войну».

«Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлительным», — сказал он.

Будем честны до конца. Несмотря на ожесточенное сопротивление украинского народа против оккупантов, думается, что падение Киева, к сожалению, дело времени. Слишком силы неравны, да и в вопросе вооружения украинская армия хромает. Но даже эти преимущества не дали Москве возможность осуществить блицкриг. Мужество и самоотверженность украинской армии и народа ввело в ступор оккупантов. И даже если Путин одержит победу, то она будет «пирровой». В конечном счете, это война трагедия не только украинского, но и разумной части российского народа.

И именно они, а не те горлопаны и лжепатриоты, которые с безумными глазами и пеной у рта с экранов телевизоров поливают грязью Украину, понимают всю катастрофичность положения.

Так, с призывом остановить военную агрессию к Путину обратились звезды российского шоу-бизнеса. Это юморист Семен Слепаков, актриса Ксения Раппопорт, рок-музыкант Андрей Макаревич, Валерий Меладзе и другие. Все эти посты сводились к одной емкой фразе: «Стыдно и больно».

Естественно, призывы к миру не могли остаться вне внимания падальщиков, которых запах и вкус крови дурманит и вводит в экстаз. Как и следовало ожидать, на посты вышеупомянутых звезд ответила «патриот» №1 (Путин в этом списке на втором месте), глава канала Russia Today Маргарита Симоньян.

«Я хотела бы обратиться к нашим, которые не понимают. Вы сейчас пишете, что вам стыдно быть русскими, вам стыдно за Россию. Вам стыдно, собственно говоря, за что? Есть определенная часть людей, которая почему-то причисляет самих себя к интеллигенции, которая, не понимая, что происходит, очень громко и бурно говорят: «Нет войне“. И главное — говорят, что им стыдно, что они русские. Мне, например, стыдно, что они мои сограждане», — сказала она.

Далее в «миролюбивом угаре» Симоньян говорит: «Граждане, вы думаете, мы, тут собравшиеся, просто любим войну? Нам нравится, нам хочется, мы на самом деле такие оголтелые, что, несмотря ни на какое кровопролитие, дайте нам дойти до Берлина, и все? Мы такие имперцы и такие садисты?». Я уж было подумал, что Симоньян задается риторическим вопросом, так как все яснее некуда, однако она решила ответить на свой вопрос, как всегда соврав: «Конечно, нет».

А вот слова другой известной российской журналистки с армянским началом Тины Канделаки.

Тина Канделаки в своем посте, также опубликованном 25 февраля, сформулировала ту же мысль чуть по-другому.

«Когда вы видите посты в соцсетях со словами: «ужас, как же мне стыдно за Россию, как жалко украинцев!», поищите у этих же праведников слова о смерти людей на Донбассе. Прям за последние 8 лет. Вы удивитесь. Может, там умирали неправильные люди?», — написала она. В той же публикации она заявила, что «сейчас уже очевидно, кто в очередной раз предатель».

А вот еще один россиянин с подпорченной армянской кровью – ведущий Михаил Шахназаров.

«Стыдливых много развелось, смотрю. А вам не было стыдно и больно когда нас, русских Прибалтики, русских других постсоветских республик предавали ельцины и козыревы? Вам не было стыдно и больно за то, как нас унижали, лишая даже права любить родной язык и гордиться нашей историей? Вам не было стыдно и больно за разорванную в клочья Югославию, за зверски убиенных в одесском Доме профсоюзов, за детишек Донбасса? Не было… По той причине, что мы русские, а вы готовы нас предавать бесконечно»», — написал Шахназаров.

Три представители армянской нации – три призыва продолжать войну, оправдывая тем самым, как саму агрессию, так и преступные деяния сепаратистов «лднр». Вообще, если вы заметили, армяне – воинственный народ. Они могут воевать, но только… чужими руками. Особенно это у них хорошо получается против безоружных людей.

И последний штрих. Вчера на передачу Романа Бабаяна «Своя правда» была приглашена и патриот №1. В качестве одного из оппонентов был российский политолог Андрей Никулин. Если в двух словах, то Никулин призывал остановить безумную войну, что вызвало «праведный гнев» Симоньян. Она без зазрения совести обвинила Андрея Никулина в предательстве. Армянка кого-то обвиняет в предательстве! Действительно, Апокалипсис не за горами. О предательстве заикается представительница нации, для которой это само слово является символом национальной гордости и самоидентификации. Само понятие мир чуждо таким людям, как симоньяны, соловьевы, бабаяны и другие. Но лучше, чтобы воевали другие, а они своей популистской ложью наполняли свои бездонные карманы. На крови невинных жертв…