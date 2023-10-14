В Дохе продолжается шахматный турнир Qatar Open.

Как передает azerisport.com, Азербайджан на турнире представляют пятеро: Вугар Расулов, Ахмед Ахмедзаде, Риад Самедов, Гюльнар Мамедова и Ханым Баладжаева.

По итогам проведенного сегодня 4-го тура, Ахмедзаде, Самедов и Мамедова победили, Расулов сыграл вничью, а Баладжаева проиграла. На данный момент, Ахмедзаде – на 27-м (3 очка), Расулов идет на 40-м месте (2,5), Самедов – на 49-м (2,5), Баладжаева – на 118-м (1,5), а Мамедова – на 142-м (1).

В целом в турнире, который проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров, участвуют 160 шахматистов, включая также таких гроссмейстеров, как Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура (США) и Аниш Гири (Нидерланды). Призовой фонд турнир составляет 110 000 долларов США.