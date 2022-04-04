Следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса по факту взрыва 3 апреля около 03 часов ночи в ночном клубе «Location», расположенном на первом этаже жилого дома на территории Сабаильского района Баку, в результате которого погиб 1 человек и 37 человек получили травмы различной степени тяжести, а также повреждены 14 автомобилей, 1 квартира и 2 нежилых объекта, ведет Следственное управление Генеральной прокуратуры.

Как передает Report, следственным департаментом Генпрокуратуры было установлено, что на кухне указанного объекта незаконно, а также с нарушением требований действующих правил, был использован газовый баллон, наполненный сжатым газом, взрыв которого привел к разрушению и пожару в здании.

Отвечающий за соблюдение правил пожарной безопасности в указанном заведении, арендатор ООО «Merser food», а также администратор ночного клуба Расул Расулов, а также учредитель этой же организации, менеджер клуба Орхан Сафаров была задержаны за нарушения правил безопасности, повлекшие за собой смерть или тяжкие последствия для здоровья.

В то же время, в ходе расследования было установлено, что инспектор 2-го территориального управления Службы государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Мамедов, ответственный за обеспечение пожарной безопасности на указанной территории, допустил халатность при исполнении своих обязанностей. Он также привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.2 Уголовного кодекса.

В отношении всех трех лиц соответствующими решениями Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.