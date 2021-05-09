Три человека погибли при стрельбе в США

Три человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы в субботу утром в городском доме в Балтиморе, штат Мэриленд, сообщает издание Baltimore Sun.

В полицию поступили сообщения о стрельбе и пожаре. Соответствующие службы прибыли на место происшествия около 6.40 по местному времени. Открывший стрельбу мужчина был устранен. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Полиция в данный момент не раскрывает подробностей произошедшего. При этом соседи сообщили журналистам, что устроивший стрельбу мужчина не раз угрожал им. Сосед обвинял их в шпионаже по заданию федерального правительства. Отмечается, что после подобных инцидентов люди жаловались в полицию (aif.ru)