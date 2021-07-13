В Азербайджане из года в год растет объем незаконного оборота наркотических средств. Об этом, как сообщили в МВД республики, на коллегии, посвященной итогам полугодовой деятельности в области борьбы с преступностью и обеспечения безопасности и состоявшейся 9 июля в формате видеоконференции, заявил министр внутренних дел, генерал-полковник полиции Вилаят Эйвазов.

По сути, впервые официальные лица Азербайджана признали сей факт, тогда как эксперты постоянно заявляли о росте наркомании в стране и необходимости усиления борьбы с нею.

Вероятно, ситуация с наркотиками в Азербайджане приобретает масштабы национального бедствия, потому министр внутренних дел и решился на такое признание. И за это надо отдать ему должное.

По полученным данным, за 6 месяцев этого года только по линии МВД из незаконного оборота была изъята 1 тонна 843 кг наркотических средств и психотропных веществ (на 776 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года). Чтобы вы понимали масштабы распространения, приведем статистические данные министерства за 2020 год.

За указанный период органами внутренних дел было выявлено 5041 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков – это больше, чем за предыдущий год на 965 фактов. Из общего числа выявленных противозаконных деяний 1738 связаны с наркоторговлей (на 459 фактов больше, чем за 2019 год). В целом из незаконного оборота за прошлый год полицией была изъята 1 тонна 873 кг наркотических средств. Объем сильнодействующих наркотиков (опиума и героина) составляет 839 кг. Обезврежена 131 преступная группа, 40 процентов из задержанных составляют ранее судимые лица.

То есть в этом году за шесть месяцев из оборота изъято столько же наркотиков, сколько было выявлено правоохранителями за весь прошлый год – в два раза больше. Это очень тревожный сигнал.

Вилаят Эйвазов, отметив положительные меры, принятые в борьбе с наркотиками за последние годы, в тоже время обращаясь к гражданам, заявил, что рост наркомании в стране очевиден, параллельно увеличиваются попытки ввоза наркотиков в республику. В такой ситуации, по его словам, растет опасность того, что большая часть молодежи может быть вовлечена в этот негативный процесс, чем справедливо обеспокоена общественность Азербайджана.

Министр сказал, что воспринимает критические заметки в СМИ, связанные с данной проблемой, и обсуждения в социальных сетях как естественное явление и относится с уважением к позиции каждого гражданина, потому что долг каждого из нас приложить максимум усилий для устранения опасности.

Более того, на основе информации, поступившей от граждан и распространенной в социальных сетях, полицией успешно проведены несколько мероприятий по выявлению наркоторговцев.

Блогерам министр посоветовал проявить большую активность и вещать под девизом «Наркотикам нет!».

А тем временем буквально два дня назад в Facebook была распространена информация об открытой продаже в азербайджанском сегменте интернет-сети различных видов наркотиков. При этом наркоторговцы обещают поставить товар в любые точки Азербайджана в течение 30 минут, что говорит о хорошо налаженной системе управления курьерской доставкой.

Кроме традиционного зелья преступная сеть предлагает широкий выбор наркотиков. Здесь и «пати-пиллс», и «кокос» (кокаин) и даже «лед» (кристаллический метамфетамин, на азербайджанском называется «şüşə»).

Instagram кишит такими страницами и азербайджанские подростки на них завсегдатаи. Отметим, что синтетические наркотики давно уже приобрели большую популярность среди молодежи.

Таблетки «пати» действуют как «экстези». Обычно их продавали на танцплощадках. Таблетки вызывают буйную радость. В составе таблеток есть сильнодействующее средство «пиперазин», который применяется в ветеринарии для избавления от глистов и червей.

В списке сильнодействующих средств, утвержденном в Азербайджане в 2016 году, мы нашли только один препарат, в составе которого есть «пиперазин» — это лекарство от бессонницы «зопиклон».

В последние годы в Азербайджане стала наблюдаться другая опасная тенденция – похудение при помощи психотропных веществ. Более того, эксперты отмечают, что если провести лабораторное исследование популярных диетических добавок для уменьшения веса, предлагаемых в аптеках страны, то во многих из них можно обнаружить «сибутрамин», который является производным амфетамина и приводит к наркозависимости.

Для наркоторговцев не существует никаких принципов и ценностей. Сегодня они предлагают товар малолетним мальчикам и девочкам. Это зло нависло над молодежью как дамоклов меч. Поэтому родители должны быть предельно внимательны к своим детям. Очень сложно проследить за тем, с кем ребенок общается в интернете и какие сайты посещает. Однако только контроль, духовное воспитание и постоянное общение с ребенком поможет избежать этой проблемы.

Торговля наркотиками – латентное преступление. Трудно представить реальные масштабы наркомании и распространения «белой смерти» по республике. Но даже официальных данных, предоставленных МВД за последнее полугодие, достаточно для того, чтобы понять, насколько близко к нам подкралось зло.