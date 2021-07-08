Турция намерена провести третий этап клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса TURKOVAC за рубежом.

Oб этом написал в Twitter глава Института здравоохранения Турции (​TÜSEB) Эрхан Акдоган.

Он сообщил, что продолжаются переговоры в этом направлении с дружественным и братским Азербайджаном.

Ранее в Турции были успешно завершены два этапа клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса TURKOVAC. Третий этап клинических испытаний стартовал 22 июня. В его рамках эта вакцину получат 40 800 добровольцев.

Планируется, что третий этап клинических испытаний будет завершен осенью этого года.