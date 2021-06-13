Почти треть британцев, умерших от «индийского» штамма SARS-CoV-2, получили две дозы западных вакцин.

Как передает РИА Новости, об говорится в исследовании агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE).

«Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации. Случаи заражения дельта-вариантом (индийским) росли экспоненциально с начала мая. За последние семь дней зафиксировано около пяти тысяч заболевших», — говорится в статье Telegraph .

В том отчете агентства указано, что из 42 людей, которые умерли в результате заражения этим штаммом, 12 человек (примерно 29%) были полностью привиты.

Эпидемиолог агентства PHE Меган Колл отметила, что еще предстоит выяснить причину летального исхода у вакцинированных пациентов.

По данным PHE, вакцины эффективны против «индийской» мутации на 33% после первой дозы и на 81% после второй. Математик Джеймс Уорд, занимающийся моделированием данных по COVID-19, считает, что вакцина защитит от заражения и смерти на 80 и 95% соответственно.

«С одной стороны, цифры обнадеживают, но доказательств, подтверждающих эти данные, пока недостаточно», — пишет автор.

Агентство Общественного здравоохранения Англии все еще собирает информацию о том, насколько самая распространенная в Великобритании вакцина AstraZeneca (70% уколов по всей стране) эффективна против «индийской» мутации коронавируса.