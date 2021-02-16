«Требовать вооружать обычных людей — это значит лить воду на мельницу реваншизма»

Очередной непонятный заскок в Армении. Там теперь активно обсуждается вопрос о необходимости вооружить население приграничных общин для организации самообороны в условиях «угрозы, исходящей из соседних стран».

Обсуждают, как вооружение населения происходит в Израиле, Швейцарии.

Двести с лишним лет Швейцария поддерживает свой нейтралитет и ни с кем не воюет. И на этом фоне некий колумнист Sputnik Армения рассказывает, что каждый год Армения ждет войны и должна быть к ней готова. «Защитить себя Швейцария готова. Армения, как показала последняя война, – нет», — заявляет он.

«Швейцария, на которую никто не собирается нападать, может за час-полтора поставить под ружье чуть ли не все взрослое население страны. Армения, которую соседи то и дело угрожают стереть с лица земли, похвастаться такой быстрой организацией самозащиты не может», — пишет он.

Из его слов можно сделать вывод, что на Армению кто-то не так давно нападал, или постоянно угрожает ей этим.

Совершенно непонятно, как у жителей соседней страны всякий раз получается интерпретировать ясные всем события каким-то извилистым способом, абсолютно искажающим реалии. Казалось бы, всё очевидно – Азербайджан освободил силовым путем ТОЛЬКО СВОИ международно признанные территории, поскольку переговорный процесс к результатам так и не привел. На этом всё.

Но армяне как будто сами просят, чтобы дело шло дальше, причем по самому негативному сценарию — предсказывают нападение на Республику Армения со стороны Азербайджана и Турции. Хотя ни один из этих соседей ни разу за всю историю на территориальную целостность Армении не покушался. Напротив, Баку и Анкара последние месяцы регулярно заявляют, что пришло время восстанавливать мир в регионе, открывать транспортное сообщение, а затем строить и экономические отношения с Арменией.

Вопрос – в чем же тогда дело? Почему они всё так усложняют, придумывая фантастические версии? Может, в данном случае это чей-то политический расчет, намеренное нагнетание панических настроений в обществе? Какие силы могут стоять за этим? И какова их конечная цель?

На эти вопросы # ответил известный политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов:

— Последние события показали, что партия войны, которая много лет правила в Армении, потерпела фиаско и ее политика абсолютно не нужна армянскому народу. На дворе время интенсивной интеграции, люди ищут и находят новые модели взаимодействия, прокладывают новые транзитные маршруты, проводят политику осмысленных коммуникаций.

И в этом отношении, конечно же, основная часть армянских политических сил отстала от современных реалий. Им надо как-то перестроиться на новое мышление. И последние события многое расставили по местам.

Армянскому народу надо вверить свою судьбу тем силам, которые будут готовы к взаимодействию, к добрососедству и нормальному осмыслению вызовов и требований времени, потому что превратить весь народ в армию – это несбыточная мечта. Кстати, об этом в своем выступлении говорил первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который осуждал попытки превращения армянского народа в воюющую общность, поскольку это бесперспективный и опасный путь, который ставит под сомнение вообще субъектность самой Республики Армении. И то, что натворили карабахские радикалы – это гибельный путь.

И требовать сейчас вооружать обычных людей — это попытки лить воду на мельницу именно реваншизма.

Люди, которым дано трезво осмысливать то, что произошло, уже понимают, что необходимо отказываться от политики ненависти, отчуждения, и надо вставать в ряд нормальных государств, которые умеют поддерживать отношения со своими соседями и извлекать из этого выгоду. Почему же это не дано армянскому народу?

Тут приходится опять возвращаться к первоистокам – к истокам той проблематичности, когда власть перехватывают нездоровые силы, националисты, мракобесы, и пытаются силой навязать свое фальшивое видение всему народу. Это всегда заканчивается плачевно. Судьба гитлеризма тому пример.

Что касается опыта Швейцарии или Израиля, это совершенно несопоставимые вещи. Швейцария – особенная страна Европы, с нейтральным статусом, уже 200 лет имеющая собственную систему координат, и с этим не спорят внешние силы. Все соседи признают территориальную целостность Конфедерации и систему ценностей, которую исповедует швейцарское общество. Это особый вид государства, кантональный подход, когда сосуществуют несколько национальных общностей, и вместе поддерживают общенациональный консенсус. Это вовсе не похоже на то, что есть в Армении.

Израиль пока еще находится в состоянии перманентной войны со всеми своими соседями. Но постепенно налаживает отношения с ними, со всем арабским сообществом. То есть, и тут никакого сходства ситуаций.

Поэтому намерения вооружать армянский народ с целью поддержания обороны в будущем, ссылаясь при этом на опыт других стран, это новая форма вызова, который бросают армянские радикалы Азербайджану и Турции.

Но в Армении есть еще и партия мира. И ее, как ни странно, сегодня олицетворяет именно руководство страны во главе с Николом Пашиняном, который осознал, что он пошел по пути предшественников, по пути противостояния с соседями, с Азербайджаном, и в результате проиграл. Поэтому надо отказаться от такой концепции и перестроиться на более мирный лад. Судьбу Армении должны решать теперь такие люди, нужны разумные политики, антикризисные менеджеры. Если этого не случится, стагнация превратится в константу.

Выбор остается за армянским народом.