Требование Байдена освободить Навального Песков назвал «агрессивной риторикой»

Требования президента США Джо Байдена освободить из-под ареста Алексея Навального являются агрессивной и неконструктивной риторикой, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас», — сказал он журналистам в пятницу.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не будет «внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям». «Не собираемся этого делать», — сказал он.

Выступая в четверг с первой большой речью по вопросам внешней политики, Байден обвинил Россию в «подавлении свобод» и потребовал освободить Навального. Он также утверждал, что «политические преследования» Навального и «попытки России подавить свободу высказываний и мирных собраний» вызывают глубокую озабоченность у американских властей. (ТАСС)