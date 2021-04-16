Трансферт технологий и совместные предприятия – о новом уровне взаимодействия Минска и Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что надеется на участие белорусских компаний в восстановительных работах в Карабахе, в том числе в области градостроительства, создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства.

«Я информировал Александра Григорьевича о том, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии, и первый пилотный проект «Умное село» практически готов уже к реализации. И с учетом опыта Беларуси в этой сфере нам, конечно, очень было бы интересно работать в этом направлении», — подчеркнул он. Кроме того, по словам Алиева, были рассмотрены вопросы, связанные с участием белорусских компаний в создании альтернативных источников энергии. «Фронт работы очень большой», — резюмировал он.

На уровне высшего руководства страны уже говорилось, что к восстановительным работам в Карабахе будут привлекаться только компании из дружественных стран, а Беларусь является таковой для Азербайджана, сказал в комментариях # экономист Асиман Гулиев. Уже компании из трех дружественных стран (Турции, Италии и Израиля) работают в проектах по восстановлению Карабаха, а четвертой будет Беларусь. Ученый напомнил, что с подписания Договора о дружбе и сотрудничестве началась реализация целого ряда совместных проектов в области производственной кооперации: в Азербайджане созданы сборочные производства тракторов, грузовых автомобилей, автокранов и лифтов, а Гянджинский автозавод стал своего рода символом совместного сотрудничества в области производственной кооперации.

При этом в текущем году ожидается укрепление взаимных торговых отношений. Как сообщалось ранее, Азербайджан планирует в текущем году увеличить поставки нефти в Беларусь на 25% — до 1 млн тонн. Кроме этого, «Белнефтехим» и SOCAR подписали в среду меморандум о взаимопонимании. В документе оговаривается сотрудничество в области реализации произведенных в Республике Беларусь нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Республики Беларусь. Меморандум также предусматривает расширение возможностей сторон в области производства и реализации нефти и нефтепродуктов.

«Продолжение двустороннего взаимодействия между нашими странами теперь уже в рамках восстановления деоккупированных территорий Азербайджана – фундаментальный вопрос, имеющий не только экономическое, но серьезное политическое значение в контексте меняющейся экономической карты Южного Кавказа — впервые в лице Турецкой республики Малая Азия интегрирует с Кавказом и Средней Азией. При этом в наводимых мостах взаимодействия заинтересована Российская федерация, и все это вкупе представляет ноу-хау XXI века», — заверил собеседник.

Азербайджан заинтересован в участии Беларуси в восстановлении аграрного сектора в Карабахе, поскольку опыт у дружественной страны большой. Для воссоздания приоритетной сферы на освобожденных землях этот опыт весьма заманчив, тем более, что в перспективе здесь будут создаваться крупные сельхозпредприятия с большой производительностью. А ведь это, помимо всего прочего, емкие возможности для привлечения сюда рабочей силы. В структуре сельскохозяйственной отрасли Беларуси доминируют крупные хозяйства (бывшие совхозы и колхозы), получающие государственную поддержку. Крупные сельскохозяйственные организации появятся и в Карабахе, но в форме кооперативов, считает экономист:

«Во время переговоров много внимания было уделено торгово-экономическому сотрудничеству и переходу на новую стадию кооперации. Речь идет о трансфере технологий и открытии в Азербайджане новых совместных предприятий: для создания необходимых производств и новых рабочих мест. Большой потенциал для кооперационных связей белорусская сторона видит в промышленности, сельском хозяйстве, деревообработке, информационных технологиях, здравоохранении, туризме, образовании.

Хорошие перспективы видятся для углубления взаимодействия в научно-технической и военно-промышленной сферах. Беларусь поможет Азербайджану с сельхозтехникой, примет участие в восстановлении территорий в Карабахе, в том числе в области градостроительства, создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства. Здесь будут создаваться агрогородки — благоустроенные сельские населённые пункты с производственной и социальной инфраструктурой».

По словам Гулиева, расположение будущих, в том числе и совместных с Беларусью субъектов хозяйствования в непосредственной близи от логистических проектов, открывает широкие перспективы отраслевого роста. «Зангезурской участок пути дает возможность крупным сельхозпредприятиям, расположенным в Нахчыване, Зангилане, Физули, Агдаме и Джабраиле, использовать преимущества железной дороги. Если же приспособить к этому поезда с холодильными вагонами, в чем, кстати, Турция и Беларусь имеют хороший опыт, перспективы перевозки агропродукции повышаются, учитывая также возможности двух аэропортов. В довесок этому, с появлением аэропорта, Шуша превращается не только в культурный, но и экономический центр Азербайджана.