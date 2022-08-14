Правоохранительные органы США подозревают бывшего американского президента Дональда Трампа в нарушении закона о шпионаже и препятствовании следствию, пишет Politico со ссылкой на ордер ФБР на обыск. Политику может грозить до пяти лет тюрьмы, уточняет «Би-би-си».

В ордере указано, что у Трампа были найдены документы с «информацией о президенте Франции», и бумаги с пометкой «TS/SCI», которую ставят при высоком уровне правительственной секретности.

В федеральном бюро считают, что бизнесмен мог попытаться уничтожить эти документы и воспрепятствовать расследованию.

Содержание конфискованных бумаг будет обнародовано позже, как того требуют правила министерства юстиции США.

По данным The Wall Street Journal, 9 августа в ходе многочасового обыска в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники ФБР изъяли 20 коробок с с вещами, фотографиями и папки с документами, среди которых 11 комплектов секретных документов. На некоторых из них была метка «совершенно секретно», и их можно было хранить только в специальных государственных учреждениях. Также были найдены написанная от руки записка и документ о помиловании экс-советника Трампа Роджера Стоуна, осужденного по делу о «вмешательстве» России в американские выборы за дачу ложных показаний в конгрессе.

Агенты бюро искали секретные бумаги о ядерном оружии, писал The Washington Post. При этом не раскрывается, о каких документах идет речь, касаются они американского вооружения или иностранного.

Адвокаты Трампа заявили, что перед уходом с поста президента он воспользовался своими полномочиями и снял гриф секретности со всех документов, хранившихся у него дома.

Пресс-секретарь миллиардера Тейлор Будович объявил, что американские власти «распространяют ложь и инсинуации, пытаясь объяснить использование органов власти в качестве оружия против своего главного политического оппонента», так как Трамп собирался баллотироваться в президента на выборах в 2024 году. При этом в Белом доме не знали о готовящемся обыске, сообщало The New York Times.