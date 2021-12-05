Россиянке Софье Сапеге, подруге белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанной вместе с ним в мае после вынужденной посадки их самолёта в Минске, в Беларуси предъявлено окончательное обвинение. Ей грозит шесть лет тюрьмы — сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, дело Сапеги скоро будет передано в суд в Минске. Обвинения предъявлены по статье «разжигание вражды». Следственный комитет Беларуси утверждает, что Сапега администрировала телеграм-канал «Чёрная книга Беларуси», в котором сторонники оппозиции публиковали личные данные сотрудников силовых ведомств. После ареста государственные каналы Беларуси показали видео с Сапегой, на котором она говорит, что вела этот канал. 6 лет тюрьмы — минимальный срок по предъявленному обвинению с учётом досудебного соглашения со следствием.

23 мая власти Беларуси вынудили самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить посадку в Минске. Сапегу и Протасевича, которые были на борту, задержали и впоследствии арестовали, предъявив обвинения в организации массовых беспорядков.