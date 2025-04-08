Лидеру турецкой националистической партии «Победа» (Zafer partisi) грозит почти восемь лет тюрьмы, прокуроры обвиняют его в разжигании ненависти, сообщили турецкие СМИ во вторник.

Умит Оздаг, председатель партии «Победа», находится в предварительном заключении с 21 января и был официально обвинен во вторник, на 77-й день своего заключения.

Прокуроры требуют тюремного заключения сроком от одного года и 10 месяцев до семи лет и 10 месяцев, ссылаясь на статью «о разжигании ненависти и вражды среди населения посредством прессы».

Согласно статье 216 Уголовного кодекса Турции, публичное разжигание ненависти между группами по признаку класса, расы, религии или региона наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет, если это представляет явную и непосредственную угрозу общественной безопасности.

Если преступление совершено через прессу или вещательные СМИ, статья 218 предусматривает увеличение срока наказания вдвое, если только содержание не квалифицируется как новостной репортаж или законная критика.

Оздагу грозит более суровое наказание, поскольку прокуроры предъявили ему обвинения по нескольким пунктам преступления, хотя остается неясным, сколько отдельных нарушений они вменяют.

Он был задержан в Анкаре в январе по отдельному обвинению в «оскорблении президента», а затем переведен в Стамбул, где был арестован в соответствии с положением уголовного кодекса Турции, криминализирующим подстрекательство.

С тех пор он содержится в тюрьме Мармара, ранее известной как тюрьма Силиври, в учреждении, которое часто используется для содержания под стражей политических оппонентов и критиков правительства. (turkishminute.com)