Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию

Президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира в третий раз, рассказал один из инициаторов процедуры, профессор Дэвид Флинт в интервью телеканалу Sky News Australia.

По словам Флинта, президента выдвинули на премию за «доктрину Трампа», состоящую из двух вещей.

«Во-первых, у него есть здравый смысл, и он руководствуется только национальными интересами, и потому… Что он сделал с «доктриной Трампа», так это решил, что Америка более не будет вовлечена в бесконечные войны», — сказал профессор.

Он добавил, что Трамп также достиг соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ и избавил США от энергетической зависимости от Ближнего Востока. (РИА Новости)

| 2020-09-30T00:48:57+04:00 30 сентября 2020, 06:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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