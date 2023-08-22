Бывший президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог по уголовному делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы суда.

По информации телекомпании, договоренность была достигнута после явки Трампа в суд и встречи его адвокатов с представителями офиса окружного прокурора округа Фултон в понедельник. По условиям договора, бывший американский президент должен будет внести $200 тысяч. Он может внести сумму наличными или через поручительство.

Отмечается, что Трамп по-прежнему должен будет явиться в суд.