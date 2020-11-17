Трампа 12 ноября убедили воздержаться от удара по ядерному объекту в Иране

Президента США Дональда Трампа на совещании 12 ноября отговорили от идеи нанесения удара по подземному заводу в иранском Натанзе, предназначенному для обогащения урана. Об этом утверждает в понедельник газета The New York Times со ссылкой на четыре источника из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, Трамп на совещании в Белом доме в прошлый четверг интересовался, какие варианты конкретных действий в отношении упомянутого выше ядерного объекта Ирана имеются у него в предстоящие недели. Вице-президент США Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил генерал Марк Милли и другие отговорили главу государства от идеи применения силы.

По их мнению, удар по заводу в Натанзе способен легко превратиться в масштабный конфликт на Ближнем Востоке в течение недель, которые по итогам всеобщих выборов в США 3 ноября могут стать последними в работе администрации республиканца.

Как утверждается в публикации, речь могла идти о ракетном обстреле или кибератаке. Официальные лица, участвовавшие в заседании, покинули Белый дом в уверенности, что применение военной силы США против Ирана теперь исключено. В администрации республиканца не ответили на запрос газеты прокомментировать публикацию.(ТАСС)