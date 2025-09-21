Переговоры с президентом Дональдом Трампом на Аляске, состоявшиеся 15 августа, убедили Владимира Путина, что тот не собирается всерьез вмешиваться в войну против Украины. Об этом Bloomberg рассказали близкие к Кремлю источники. Российский президент по итогам встречи решил, что может позволить себе эскалацию и это будет лучшим способом принудить Киев к переговорам на условиях Кремля. После этого Москва усилила обстрелы Украины и, по словам источников, намерена продолжить бить по объектам ее энергетической инфраструктуры.

Число дальних ударов по украинским городам сократилось накануне встречи в Анкоридже, но затем в течение месяца, последовавшего за переговорами, возросло на 46%, согласно данным Военно-воздушных сил Украины. По словам Владимира Зеленского, за первую половину сентября ВС РФ запустили 3500 беспилотников, почти 190 ракет и сбросили на цели в Украине более 2500 бомб. «Путину важно показать Трампу и европейцам, что он все еще может позволить себе эскалацию ситуации», — заявила аналитик по России из лондонской консалтинговой компании Gatehouse Advisory Partners Вита Спивак. По ее мнению, Путин таким способом усиливает свою позицию перед следующим раундом переговоров по Украине, когда бы они не состоялись.

Кроме того, собеседники агентства сообщили, что Путин ориентируется на войну Израиля в Газе, считая ее «более жестокой», чем в Украине. При этом, передают они позицию главы российского государства, власти США и Европы приняли военную кампанию Израиля совершенно иначе, что делает несостоятельной их критику Москвы.

В ходе встречи на Аляске Путин предложил прекратить боевые действия и заморозить линию соприкосновения на юге Украины, если Киев согласится уступить еще не захваченные ВС РФ территории в Донецкой и Луганской областях. Он также требовал от Украины ограничить численность ВСУ и отказаться от стремления к вступлению в НАТО.

Трамп на днях выразил недовольство действиями Путина в Украине и выдвинул идею ужесточения санкций против Москвы и ее союзников, чтобы лишить Россию нефтяных доходов. При этом он настаивает на том, чтобы европейские союзники Киева сами приняли жесткие меры в отношении РФ, прежде чем США предпримут аналогичные шаги. (moscowtimes.ru)