Трамп заявил о желании видеть женщину на посту президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы кандидатуру женщины на пост президента США, если только это не будет кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис. Об этом в субботу, 29 августа, пишет издание The Hill.

В ходе митинга в Нью-Гэмпшире Трамп раскритиковал то, как Харрис вела свою предвыборную кампанию.

«И это ваш потенциальный президент? Знаете, я тоже хочу видеть первую женщину-президента, но не хочу, чтобы эта женщина вступала в должность таким путем, поскольку она некомпетентна», — заявил американский лидер.

Трамп также указал на желание американцев видеть президентом его дочь Иванку Трамп.

«Все говорят, мы хотим Иванку, и я не могу винить их», — добавил глава государства.

26 августа вице-губернатор штата Северная Каролина республиканец Дэн Форест заявил о том, что в связи с состоянием здоровья 77-летнего кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена соперник Трампа может не дожить до инаугурации. Поэтому есть вероятность, что пост американского лидера займет кандидат в вице — президенты Камала Харрис.

В Соединенных Штатах в случае смерти, отставки или отстранения от должности главы государства его полномочия передаются вице-президенту. Такой порядок зафиксирован в законе о преемственности президентской власти от 1947 года.

Ранее, 25 августа, Байден и Харрис пообещали на регулярной основе сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

21 августа Байден официально согласился баллотироваться на пост президента от демократов. Во время выступления он пообещал, что в случае его победы США преодолеют «эпоху тьмы», а также заявил, что страна готова к искоренению системного расизма.

По мнению Трампа, демократы победят только в случае фальсификации итогов выборов.

Очередные президентские выборы в США состоятся 3 ноября (iz.ru)