Трамп заявил о намерении покончить с зависимостью США от экономики Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания покончит с зависимостью страны от китайской экономики, сообщает «Интерфакс».

«Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай», — заявил американский президент.

По его словам, власти США сумеют вернуть рабочие места из КНР, а компании, которые захотят покинуть Америку, будут обязаны выплачивать большие суммы.

Трамп отметил, что на сегодняшний день США теряют миллиарды долларов в ходе экономического «сотрудничества» с КНР.

«Если бы мы не вели бизнес с ними, мы бы не потеряли миллиарды», — подчеркнул президент.