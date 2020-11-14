Трамп заявил, что выигрывает на выборах в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп считает, что он по закону одержал победу в Пенсильвании, так как его сторонники не получили доступ к просмотру 700 тысяч бюллетеней в этом штате.

По его словам, такого доступа не было в городах Филадельфии и Питтсбурге.

Как написал Трамп в Twitter, «это означает, на основании конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания».

Между тем Апелляционный суд третьего округа США отклонил ходатайство штаба действующего президента, требовавшего не учитывать поступившие по почте после 3 ноября бланки.

Ранее другой суд в Пенсильвании постановил не учитывать ряд бюллетеней. Это бланки, присланные по почте жителями, голосовавшими впервые и не успевшими прислать документы, удостоверяющие личность.

По данным ведущих американских СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат от демократов Джозеф Байден, получив 20 голосов выборщиков. В его поддержку насчитали на 63 тысячи бюллетеней больше.

При этом телеканал NBC сообщил, что действующий президент США одерживает победу на выборах главы государства в колеблющемся штате Северная Каролина (aif.ru)