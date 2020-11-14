Трамп заявил, что выигрывает на выборах в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп считает, что он по закону одержал победу в Пенсильвании, так как его сторонники не получили доступ к просмотру 700 тысяч бюллетеней в этом штате.
По его словам, такого доступа не было в городах Филадельфии и Питтсбурге.
Как написал Трамп в Twitter, «это означает, на основании конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания».
Ранее другой суд в Пенсильвании постановил не учитывать ряд бюллетеней. Это бланки, присланные по почте жителями, голосовавшими впервые и не успевшими прислать документы, удостоверяющие личность.
По данным ведущих американских СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат от демократов Джозеф Байден, получив 20 голосов выборщиков. В его поддержку насчитали на 63 тысячи бюллетеней больше.
При этом телеканал NBC сообщил, что действующий президент США одерживает победу на выборах главы государства в колеблющемся штате Северная Каролина (aif.ru)