Трамп заявил, что в США не осталось свободных СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Америке не осталось свободной прессы. Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает Газета.Ру.

«За последние две недели мы узнали так много о том, насколько коррумпированы наши СМИ, а теперь и о Больших Технологиях, может быть, даже хуже. Отменить раздел 230!», — говорится в сообщении.

Раздел 230 — область американского законодательства, защищающая от гражданской ответственности операторов интерактивных компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов, которые они считают непристойными или оскорбительными.

| 2020-10-29T01:13:04+04:00 29 октября 2020, 05:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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