Трамп заявил, что США строят на Ближнем Востоке мир, не заливая кровью песок

Соединенные Штаты добиваются мира на Ближнем Востоке мирными средствами, не теряя при этом своих военнослужащих. С таким заявлением выступил во вторник американский президент Дональд Трамп на мероприятии, организованном телекомпанией ABC в штате Пенсильвания.

«Вместо того, чтобы рассуждать о войне, посмотрите, чего мы достигли сегодня, — сказал он. — Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Мы фактически строим мир, не заливая кровью песок». «Мы добиваемся мира на Ближнем Востоке, и добиваемся этого, не теряя своих молодых солдат», — отметил глава Белого дома.

Он напомнил, что именно при его администрации осуществляется вывод контингентов из Ирака и Афганистана. «Я вывожу войска из Афганистана, я вывожу войска из Ирака, — заявил Трамп. — Мы практически отовсюду ушли, а мне говорят: «Вы стремитесь к войне». Но посмотрите на Северную Корею, все остается по-прежнему, мы ладим с ними, я уживаюсь с [лидером этой страны] Ким Чен Ыном, а ведь говорили, что будет война. Если бы это было при президенте [Бараке] Обаме, при Хиллари Клинтон, то, возможно, была бы война, может быть, даже ядерная война с Северной Кореей».