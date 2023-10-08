Урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только при реализации резолюции ООН о создании независимого Государства Палестина. В противном случае обеспечить мир в регионе невозможно, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

«Единственным путем урегулирования является реализация резолюции ООН о сосуществовании двух государств и создании независимого Государства Палестина в границах 1967 года. Другого пути решения проблемы не существует, и пока это не будет обеспечено, конфликт будет продолжаться», — приводит заявление политика телеканал TRT Haber.

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Палестина признана государством в статусе наблюдателя при ООН, не являющегося ее членом.

Спикер турецкого парламента также назвал красной линией для мусульман сохранение статуса мечети Аль-Акса, которая расположена в центре Иерусалима. «Представители всех религий на протяжении веков жили здесь, и будут жить далее. Мечеть Аль-Акса — красная линия для мусульман, нападения на нее неприемлемы, необходимо защитить ее статус», — сказал Куртулмуш, призвав стороны конфликта к сдержанности и прекращению насилия.