Трамп заявил, что получил удовольствие от теледебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления перед избирателями в штате Миннесота, что ему понравились первые теледебаты с кандидатом на свой пост Джозефом Байденом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я действительно получил удовольствие от дебатов с Сонным Джо вчера вечером <…> Вердикт вынесен, и они говорят, что мы, мы, все мы одержали вчера вечером крупную победу», — заявил президент.

Он добавил, что прошедшие дебаты стали самыми рейтинговыми в истории кабельного ТВ, несмотря на меньшее число просмотров, чем в 2016 году.

Трамп также упомянул, что ему пришлось дебатировать сразу с двумя людьми — Байденом и ведущим Крисом Уоллесом.

«Прошлым вечером я сделал то, что отказываются делать коррумпированные СМИ. Я привлек Джо Байдена к ответу за его 47 лет лжи, 47 лет предательства, 47 лет провалов», — резюмировал президент.

Первый раунд теледебатов Трампа и Байдена прошел 29 сентября. Кандидатам предстоят еще две встречи, также в эфире единожды встретятся кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.