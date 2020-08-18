Трамп заявил, что победа демократов на выборах превратит США в «еще одну Венесуэлу»

Американский президент Дональд Трамп в понедельник вновь заявил, что победа на предстоящих выборах демократа Джозефа Байдена приведет к тому, что США превратятся в «еще одну Венесуэлу».

«Это самые опасные выборы из тех, что у нас когда-либо были, потому что я не думаю, что мы когда-то сможем это вернуть, если их [демократов] изберут. <…> Это будет еще одна Венесуэла. Раньше я говорил, что это вероятно, сейчас я говорю это с уверенностью, потому что это схожая идеология», — сказал американский лидер, выступая в штате Висконсин. Трансляцию мероприятия вели американские новостные телеканалы.

«Это будет Венесуэла в очень большом масштабе, если они выиграют», — продолжил американский лидер, также назвав Байдена «троянским конем» на стороне социализма. «Мы победим», — уверенно подытожил президент США.

За несколько часов до этого Трамп, выступая в штате Миннесота, заявил, что в случае победы на выборах Байдена Соединенные Штаты станут «скучной социалистической страной». При этом лидер Белого дома назвал своего политического оппонента «марионеткой левых экстремистов». По версии Трампа, в случае своего избрания Байден «уничтожит нынешнее беспрецедентное восстановление экономики» США.