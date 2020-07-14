Трамп заявил, что не всегда согласен с главным инфекционистом США

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что, несмотря на то, что у него сложились очень хорошие отношения с главным инфекционистом США доктором Энтони Фаучи, он не всегда согласен с мнением Фаучи. Президент сказал об этом в ходе состоявшегося в Белом доме круглого стола, посвященного позитивной роли правоохранительных органов, сообщает Голос Америки.

Трамп все более критически высказывается по поводу точки зрения руководителей органов общественного здравоохранения, поскольку устойчивый рост заражений коронавирусом угрожает дальнейшему открытию американской экономики.

На прошлой неделе Трамп в интервью Fox News сказал, что Фаучи допустил много ошибок в отношении коронавируса.