Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным тему «сговора» России с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным тему «вознаграждения», которое якобы выплачивала Россия афганским талибам за нападения на американских солдат.

«Мы это не обсуждали», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста портала Axios, обсуждали ли лидеры двух стран этот вопрос в ходе телефонного разговора на прошлой неделе. Трамп сказал это в интервью, фрагмент которого опубликовал портал.