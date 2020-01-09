Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должна расширить свое присутствие на Ближнем Востоке.
«Я говорил с генсеком (НАТО) вчера. У нас был отличный разговор», — сообщил он.
Трамп ответил утвердительно на вопрос журналистов, считает ли он, что НАТО должна в том числе увеличить свой контингент в регионе. «Да, это международная проблема. Мы можем вернуться домой и использовать НАТО, поскольку это международная проблема. Я считаю, что масштаб НАТО должен быть увеличен. В настоящее время бремя лежит на нас, и это несправедливо», — подчеркнул американский лидер.
После этого Трамп похвастался, что придумал отличное название для новой торговой сделки США, Канады и Мексики — USMCA, которое стало сразу знаменитым из-за того, что рифмуется с песней YMCA.(РИА Новости)